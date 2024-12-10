Глава Минфина Йеллен заявила, что США ужесточат санкции против России

Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными, не влияющими на Москву. В Кремле подчеркивали, что целью этих санкций является сдерживание российской экономики.

Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны ошиблись, рассчитывая на то, что санкции приведут к экономическому краху. В Кремле считают, что России предстоит прожить под санкциями как минимум следующие пять-десять лет, передает «Радиоточка НСН».

