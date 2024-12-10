Глава Минфина Йеллен заявила, что США ужесточат санкции против России

Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что США продолжат предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России.

По ее словам, эти меры, наряду с военной помощью Украине и новым займом в $20 млрд, будут способствовать укреплению позиций Киева за счет замороженных суверенных активов РФ.

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Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными, не влияющими на Москву. В Кремле подчеркивали, что целью этих санкций является сдерживание российской экономики.

Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны ошиблись, рассчитывая на то, что санкции приведут к экономическому краху. В Кремле считают, что России предстоит прожить под санкциями как минимум следующие пять-десять лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: treasury.gov
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