СМИ: Два американских конгрессмена посетили Киев
Американские конгрессмены, сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Спартц, посетили Киев. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, представляющие Республиканскую партию законодатели приехали в украинскую столицу, а также посетили поселок Бородянка в Киевской области по приглашению правительства. Отмечается, что Спартц — уроженка Украины, а Дэйнс ради визита в Киев прервал поездку в Восточную Европу, пишет РИА ФАН.
The New York Times пишет, что конгрессмены прибыли в Киев на поезде из Западной Украины, в поездке их сопровождала полиция.
По информации источника газеты, Дэйнс и Спартц отправили на Украину, поскольку президент США Джо Байден может в ближайшие дни отправить в Киев высокопоставленного чиновника, отмечает телеканал «360».
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