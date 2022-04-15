СМИ: Два американских конгрессмена посетили Киев

По данным издания, представляющие Республиканскую партию законодатели приехали в украинскую столицу, а также посетили поселок Бородянка в Киевской области по приглашению правительства. Отмечается, что Спартц — уроженка Украины, а Дэйнс ради визита в Киев прервал поездку в Восточную Европу, пишет РИА ФАН.

The New York Times пишет, что конгрессмены прибыли в Киев на поезде из Западной Украины, в поездке их сопровождала полиция.

По информации источника газеты, Дэйнс и Спартц отправили на Украину, поскольку президент США Джо Байден может в ближайшие дни отправить в Киев высокопоставленного чиновника, отмечает телеканал «360».

