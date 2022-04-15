СМИ: Два американских конгрессмена посетили Киев

Американские конгрессмены, сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Спартц, посетили Киев. Об этом сообщает The New York Times.

Байден заявил о готовности поездки на Украину

По данным издания, представляющие Республиканскую партию законодатели приехали в украинскую столицу, а также посетили поселок Бородянка в Киевской области по приглашению правительства. Отмечается, что Спартц — уроженка Украины, а Дэйнс ради визита в Киев прервал поездку в Восточную Европу, пишет РИА ФАН.

The New York Times пишет, что конгрессмены прибыли в Киев на поезде из Западной Украины, в поездке их сопровождала полиция.

По информации источника газеты, Дэйнс и Спартц отправили на Украину, поскольку президент США Джо Байден может в ближайшие дни отправить в Киев высокопоставленного чиновника, отмечает телеканал «360».

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаКонгресс США
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