Байден заявил о готовности поездки на Украину
Президент США Джо Байден заявил о готовности встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос с поездкой американских высокопоставленных чиновников на Украину.
Ранее в марте Украину посетили польский премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. В апреле страну посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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