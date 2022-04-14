Байден заявил о готовности поездки на Украину

Президент США Джо Байден заявил о готовности встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что в настоящее время решается вопрос с поездкой американских высокопоставленных чиновников на Украину.

Ранее в марте Украину посетили польский премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. В апреле страну посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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