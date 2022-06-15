Bloomberg: Шольц, Макрон и Драги 16 июня прибудут в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги намерены прибыть с визитом в Киев в четверг, 16 июня. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что это будет совместный визит.

Ранее ряд европейских СМИ сообщали о возможности визита в Киев данных политиков. В сообщениях говорилось, что визит планируется до саммита G7, который назначен на 26-28 июня.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
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