СМИ: Дитрих отказался возглавить Белгородскую область

НСН-Экономика Москвы

Объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился почти в 2,5 раза за 10 лет

Ефимов: Инвестиционная программа столицы на 2021 год не сокращена

Столичные власти рассказали о положительном влиянии пандемии COVID-19 на бизнес