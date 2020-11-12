СМИ: Дитрих отказался возглавить Белгородскую область

Евгений Дитрих, отправленный 9 ноября в отставку с поста министра транспорта, отказался от поста врио губернатора Белгородской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

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По их данным, экс-министру было сделано такое предложение, но он от него отказался. Сообщается, что Дитрих может уйти в бизнес.

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Белгородская облдума единогласно утвердила Савченко в качестве члена Совета Федерации, сообщает Ura.ru. Чиновник занимал этот пост с 1993 года и считается долгожителем среди глав региона.


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Фото: mintrans.gov.ru
ТЕГИ:МинистрыБелгород
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