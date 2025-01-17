СМИ: Дипломатов из РФ обвинили в проникновении в парламент Британии

Российских дипломатов подозревают в проникновении в частную зону британского парламента, сообщает газета The Guardian.

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По данным издания, инцидент произошел накануне Рождества. Уточняется, что небольшая группа дипломатов посетила здание парламента в рамках публичной экскурсии. В дальнейшем отдельные дипломаты отделились от экскурсионной группы, и вошли в закрытую часть Палаты лордов.

На фоне ситуации депутаты, и пэры британского парламента получили письменное предупреждение больше не приглашать российских дипломатов в парламент.

В ноябре 2024 года ФСБ РФ сообщила, что британский дипломат Уилк Прайор, который заменил британских разведчиков, высланных из страны в августе, лишен аккредитации и должен покинуть Россию в течение двух недель. В этой связи посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в российский МИД, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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