Посол РФ заявил о запрете британской королевской семье общаться с дипломатами из России

Контакты России с партнерами из Великобритании почти сошли на нет, британской королевской семье и вовсе предписали не общаться с российскими дипломатами. Об этом рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с Известиями.

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Как отметил дипломат, сотрудники российской дипмиссии не поддерживают контактов с новым королем Британии Карлом III.

«И я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — указал Келин.

При этом Россия сохраняет связи с МИД Британии, пишет Ura.ru. Келин отметил, что разрыв дипотношений Москвы и Лондона был бы самой крайней мерой, за которой следуют «военные отношения», что не входит в интересы сторон.

«Что касается восстановления, все будет зависеть от дальнейшего продолжения СВО на Украине и от того, к чему это все придет», — подчеркнул посол.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосолРоссияВеликобритания
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