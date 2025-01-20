СМИ: Десятки сотрудников Госдепа США уходят в отставку из-за Трампа

Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января, сообщил телеканал NBC News. Присягу 47-й президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут в 12:00 по местному времени (в 20:00 по московскому времени).

В первый же день своего президентства Трамп обещал подписать свыше 100 указов. В ходе встречи со сторонниками, которая состоялась в центре Вашингтона на сцене Capital One Arena 19 января, избранный президент пообещал за сутки отменить все «радикальные и глупые указы администрации Байдена», передает «Радиоточка НСН».

