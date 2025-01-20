СМИ: Десятки сотрудников Госдепа США уходят в отставку из-за Трампа

Десятки сотрудников Госдепа США уходят в отставку из-за прихода к власти Дональда Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на местных чиновников.

Сообщается, что уволились заслуженные ветераны дипломатической службы, в том числе помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который занимал пост посла США на Украине в 2024 году, а также исполняющий обязанности замгоссекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

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Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января, сообщил телеканал NBC News. Присягу 47-й президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут в 12:00 по местному времени (в 20:00 по московскому времени).

В первый же день своего президентства Трамп обещал подписать свыше 100 указов. В ходе встречи со сторонниками, которая состоялась в центре Вашингтона на сцене Capital One Arena 19 января, избранный президент пообещал за сутки отменить все «радикальные и глупые указы администрации Байдена», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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