СМИ: Десять стран ЕС призвали расширить санкции по российским металлам
Десять стран Евросоюза предложили ввести дополнительные санкции на торговлю с Россией, включая ограничения на экспорт российских металлов, таких как алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное в Брюссель.
Инициаторами письма выступили Польша, которая с января займет пост председателя ЕС вместо Венгрии, скептически относящейся к введению новых санкций. Документ поддержали также Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия и Литва.
В тексте письма подчеркивается, что «металлы являются вторым по значимости источником доходов для России после ископаемого топлива, и необходимо ввести дополнительные ограничения на их импорт».
Предложение также поддержали Швеция, Финляндия и Румыния, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз намерен обсудить с Сирией вопрос об упразднении российских баз
- Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
- Канделаки заявила, что Запад превратил введение санкций в шоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru