СМИ: Десять стран ЕС призвали расширить санкции по российским металлам

Десять стран Евросоюза предложили ввести дополнительные санкции на торговлю с Россией, включая ограничения на экспорт российских металлов, таких как алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное в Брюссель.

Инициаторами письма выступили Польша, которая с января займет пост председателя ЕС вместо Венгрии, скептически относящейся к введению новых санкций. Документ поддержали также Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия и Литва.

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В тексте письма подчеркивается, что «металлы являются вторым по значимости источником доходов для России после ископаемого топлива, и необходимо ввести дополнительные ограничения на их импорт».

Предложение также поддержали Швеция, Финляндия и Румыния, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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