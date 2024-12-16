СМИ: Десять стран ЕС призвали расширить санкции по российским металлам

Десять стран Евросоюза предложили ввести дополнительные санкции на торговлю с Россией, включая ограничения на экспорт российских металлов, таких как алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное в Брюссель.

Инициаторами письма выступили Польша, которая с января займет пост председателя ЕС вместо Венгрии, скептически относящейся к введению новых санкций. Документ поддержали также Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия и Литва.