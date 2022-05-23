СМИ: Депутат Рашкин лишится мандата 25 мая

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина лишат мандата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в руководстве коммунистической партии.

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Один из собеседников издания заявил, что этот вопрос 23 мая решил совет Госдумы, второй источник добавил, что тянуть с лишением не будут и парламент займётся этой темой 25 мая.

Ранее Саратовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, таким образом приговор Рашкину, вынесенный Калининским районным судом по делу о незаконной охоте вступил в законную силу - депутата приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаДепутатМандатКПРФВалерий Рашкин
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