Депутат Госдумы ответил на желание главы Еврокомиссии встретиться с Путиным

По словам депутата, Ляйен не заявляла ничего подобного до известия об отказе Путина лететь на саммит G20 в Индонезию.

Белик отметил, что глава ЕК выразила такое желание, будучи осведомленной о том, что президент России не появится на саммите. При этом депутат добавил, что сомневается в наличии общих тем для разговора между Путиным и Ляйен из-за зависимости последней от мнения Вашингтона. Он подчеркнул, что обвинения России в ее причастности к энергокризису и инфляции в ЕС — «слабое и бездарное» оправдание для ЕК, «увлекающейся антироссийскими санкциями».