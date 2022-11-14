Депутат Госдумы ответил на желание главы Еврокомиссии встретиться с Путиным
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен желает лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, примеряя «железную маску смелого политика». Так охарактеризовал поведение политического деятеля депутат Госдумы Дмитрий Белик, об этом он написал у себя в соцсетях.
По словам депутата, Ляйен не заявляла ничего подобного до известия об отказе Путина лететь на саммит G20 в Индонезию.
Белик отметил, что глава ЕК выразила такое желание, будучи осведомленной о том, что президент России не появится на саммите. При этом депутат добавил, что сомневается в наличии общих тем для разговора между Путиным и Ляйен из-за зависимости последней от мнения Вашингтона. Он подчеркнул, что обвинения России в ее причастности к энергокризису и инфляции в ЕС — «слабое и бездарное» оправдание для ЕК, «увлекающейся антироссийскими санкциями».
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