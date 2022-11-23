СМИ: депутат Госдумы назвал Армению – незаконным государством

Армения - это незаконное государство, с которым по закону нужно решить вопрос из-за русофобии. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, сообщает URA.RU.

«Власть в Армении была поставлена США в процессе оранжевой революции, как и в Киеве. Однако у неё от РФ зависит вопрос выживания», - почеркнул депутат.