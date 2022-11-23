СМИ: депутат Госдумы назвал Армению – незаконным государством

Армения - это незаконное государство, с которым по закону нужно решить вопрос из-за русофобии. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, сообщает URA.RU.

«Власть в Армении была поставлена США в процессе оранжевой революции, как и в Киеве. Однако у неё от РФ зависит вопрос выживания», - почеркнул депутат.

Депутат Госдумы рассказал, как можно быстро победить коронавирус

По его словам, быстрее нужно решать вопрос с русофобией в этом государственном формировании.

Ранее Федоров пригрозил отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗаконУкраинаАрменияДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры