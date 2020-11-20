СМИ: Денис Буцаев может снова возглавить Российский экономический оператор

Бывший гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев может вернуться к своей должности, сообщается «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Ранее гендиректор РЭО Буцаев был досрочно снят с должности в ноябре 2019 года. Его место занял Илья Гудков, который также покинул компанию, проработав в ней восемь месяцев.

Президент РФ Владимир Путин в январе 2019 года подписал указ о создании «Российского экологического оператора». В деятельность публично-правовой компании входит контроль за эффективным обращением твердых коммунальных отходов в России.

Деньги в мусор. Главного мусорщика страны «отставили» после проверки Счетной палаты

Ранее Счетная палата, проанализировав деятельность РЭО, назвала ситуацию с мусорными отходами в России «близкой к критической» и призвала Минприроды к своевременному принятию нормативных правовых актов, которые позволят регионам своевременно вступить в реформу.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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