СМИ: Демократы начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом после дебатов

Члены Демократической партии в панике начали активные обсуждения возможности замены Джо Байдена другим кандидатом после его выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам источника, демократы не ожидали такого неудачного выступления Байдена на дебатах. Другой анонимный источник признал, что сам задумался над тем, чтобы выступить в качестве альтернативы Байдену.