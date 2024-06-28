СМИ: Демократы начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом после дебатов
Члены Демократической партии в панике начали активные обсуждения возможности замены Джо Байдена другим кандидатом после его выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам источника, демократы не ожидали такого неудачного выступления Байдена на дебатах. Другой анонимный источник признал, что сам задумался над тем, чтобы выступить в качестве альтернативы Байдену.
Две трети зрителей предвыборных дебатов в США посчитали, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего конкурента Джо Байдена, следует из опроса телеканала CNN, которой организовывал мероприятие. Так, победу Трампу отдали 67% зрителей, у Байдена – 33%.
Экс-президент США Дональд Трамп на дебатах заверил, что его физическое самочувствие превосходно, и заодно предложил Байдену пройти тест на умственные способности. Оба кандидата назвали друг друга худшими в истории президентами США, а также обсудили конфликт на Украине. Трамп пообещал разрешить ситуацию в регионе еще до официального вступления в должность, он назвал предложения Владимира Путина по мирному урегулированию неприемлемыми, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru