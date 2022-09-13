СМИ: делегации РФ и Белоруссии не пригласили на похороны Елизаветы II
Правительство Великобритании не стало приглашать на похороны королевы Елизаветы II представителей России, Белоруссии и Мьянмы, сообщает Reuters со ссылкой на источник в британском кабмине.
Собеседник агентства отметил, что Лондон и его союзники стремились изолировать Москву и Минск из-за спецоперации на Украине, а Мьянму - из-за «серьёзных нарушений прав человека».
Отмечается, что на прощании с монархом 19 сентября в столице Великобритании будут присутствовать порядка 500 гостей высокого ранга со всего мира, в том числе из Ирана.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни, сообщает RT. После её смерти королём стал принц Уэльский Чарльз, который будет править под именем Карл III, пишут «Известия».
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