СМИ: делегации РФ и Белоруссии не пригласили на похороны Елизаветы II

Собеседник агентства отметил, что Лондон и его союзники стремились изолировать Москву и Минск из-за спецоперации на Украине, а Мьянму - из-за «серьёзных нарушений прав человека».

Отмечается, что на прощании с монархом 19 сентября в столице Великобритании будут присутствовать порядка 500 гостей высокого ранга со всего мира, в том числе из Ирана.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни, сообщает RT. После её смерти королём стал принц Уэльский Чарльз, который будет править под именем Карл III, пишут «Известия».

