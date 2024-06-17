СМИ: Дания намерена ограничить проход кораблей с российской нефтью через Балтику
Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода кораблей с российской нефтью на борту через Балтийское море, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД королевства Ларса Расмуссена.
По его словам, в стране озадачены тем, что старые танкеры с нефтью представляют потенциальную опасность для окружающей среды. Найти решение в Дании намерены при участии стран-союзников из Евросоюза (ЕС).
По данным агентства, Россия направляет через датские порты около трети своего морского экспорта нефти или 1,5% мировых поставок. Попытка установить любые ограничения в этом случае может привести к росту цен на нефть.
Ранее издание Financial Times сообщало, что что ЕС поручит Дании проверять танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, на предмет западной страховки. Ее отсутствие в рамках действующего закона позволяет странам ЕС проверять суда, которые могут представлять угрозу для окружающей среды, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу
- Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
- СМИ: Дания намерена ограничить проход кораблей с российской нефтью через Балтику
- Путин посетит с государственным визитом Вьетнам 19-20 июня
- Экс-офицер США назвал блефом заявления о возможности передачи F-16 Украине
- Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня
- В России выросли зарплаты врачей
- Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии
- Врач назвал причины заражения ботулизмом
- УЕФА запретит флаги России на матчах сборной Украины на Евро-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru