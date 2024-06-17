СМИ: Дания намерена ограничить проход кораблей с российской нефтью через Балтику

По его словам, в стране озадачены тем, что старые танкеры с нефтью представляют потенциальную опасность для окружающей среды. Найти решение в Дании намерены при участии стран-союзников из Евросоюза (ЕС).

По данным агентства, Россия направляет через датские порты около трети своего морского экспорта нефти или 1,5% мировых поставок. Попытка установить любые ограничения в этом случае может привести к росту цен на нефть.

Ранее издание Financial Times сообщало, что что ЕС поручит Дании проверять танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, на предмет западной страховки. Ее отсутствие в рамках действующего закона позволяет странам ЕС проверять суда, которые могут представлять угрозу для окружающей среды, напоминает «Радиоточка НСН».

