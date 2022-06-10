СМИ: Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Дания и Нидерланды выступили против предоставления статуса кандидата в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, Дания, в частности, не поддерживает предоставление Киеву статус кандидата на вступление в ЕС из-за несоответствия критериям, связанным со стабильностью демократических институтов, верховенства права, прав человека, а также уважения и защиты меньшинств.
Отмечается, что большинство стран поддерживают позицию Еврокомиссии: Польша, Литва, Ирландия призывают к ускоренной интеграции Украины в ЕС в качестве кандидата.
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