СМИ: Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Дания и Нидерланды выступили против предоставления статуса кандидата в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным агентства, Дания, в частности, не поддерживает предоставление Киеву статус кандидата на вступление в ЕС из-за несоответствия критериям, связанным со стабильностью демократических институтов, верховенства права, прав человека, а также уважения и защиты меньшинств.

Отмечается, что большинство стран поддерживают позицию Еврокомиссии: Польша, Литва, Ирландия призывают к ускоренной интеграции Украины в ЕС в качестве кандидата.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДанияУкраинаНидерландыЕвросоюз
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