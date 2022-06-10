СМИ: Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

По данным агентства, Дания, в частности, не поддерживает предоставление Киеву статус кандидата на вступление в ЕС из-за несоответствия критериям, связанным со стабильностью демократических институтов, верховенства права, прав человека, а также уважения и защиты меньшинств.

Отмечается, что большинство стран поддерживают позицию Еврокомиссии: Польша, Литва, Ирландия призывают к ускоренной интеграции Украины в ЕС в качестве кандидата.



