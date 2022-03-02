СМИ: CША могут объявить о санкциях против оборонного сектора РФ и Белоруссии

Власти США могут объявить в среду о санкциях против оборонного сектора РФ и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Комитета по внешнеэкономической деятельности московского отделения «Деловой России» Анна Фомичева выразила мнение, что введение рядом стран санкций против России, в том числе, в финансовой сфере, - это хороший шанс для нашей страны нарушить мировую гегемонию доллара США.

Санкции против России вводятся из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



