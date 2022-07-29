СМИ: Членами Совфеда станут бывший рязанский губернатор и генерал ФСО

По данным издания, членом СФ станет экс-глава Рязанской области Николай Любимов, который будет представлять этот регион. Также сенатором может стать руководитель аппарата верхней палаты парламента, генерал-лейтенант ФСО Геннадий Голов. Кроме того, в Совфед может прийти главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин, которого включил в число кандидатов врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Также в сенаторы прочат спикера заксобрания Владимирской области Владимира Киселева.

При этом некоторые сенаторы сложат полномочия. В частности, СФ должны покинуть представитель Ярославской области Сергей Березкин и сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, которого якобы не хотят видеть в палате.

Ожидается, что бывшие главы Томской и Новгородской областей Виктор Кресс и Сергей Митин сохранят места в Совфеде. Кроме того, не будут менять место работы глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава международного комитета Константин Косачев, экс-руководитель Россотрудничества Любовь Глебова.

