СМИ: Членами Совфеда станут бывший рязанский губернатор и генерал ФСО

Состав сенаторов Совета Федерации претерпит изменения после единого дня голосования в сентябре, ожидается, что в СФ придет еще один бывший губернатор, при этом ряд политиков покинет верхнюю палату парламента. Об этом пишет РБК, ссылаясь на близкие к Совфеду источники.

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По данным издания, членом СФ станет экс-глава Рязанской области Николай Любимов, который будет представлять этот регион. Также сенатором может стать руководитель аппарата верхней палаты парламента, генерал-лейтенант ФСО Геннадий Голов. Кроме того, в Совфед может прийти главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин, которого включил в число кандидатов врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Также в сенаторы прочат спикера заксобрания Владимирской области Владимира Киселева.

При этом некоторые сенаторы сложат полномочия. В частности, СФ должны покинуть представитель Ярославской области Сергей Березкин и сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, которого якобы не хотят видеть в палате.

Ожидается, что бывшие главы Томской и Новгородской областей Виктор Кресс и Сергей Митин сохранят места в Совфеде. Кроме того, не будут менять место работы глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава международного комитета Константин Косачев, экс-руководитель Россотрудничества Любовь Глебова.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Единый День ГолосованияСенаторыСовет Федерации РФ
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