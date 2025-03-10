СМИ: Число погибших после удара дрона ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех

По данным РЕН ТВ, скончался один из раненых в больнице Скадовска. Еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их транспортировали реанимационными автомобилями в Крым.

ВСУ атаковали рынок в Великих Копанях в воскресенье, 9 марта. Министерство здравоохранения Херсонской области сообщало об одном погибшем и семи раненых.

Ранее Минобороны сообщило об нейтрализации девяти беспилотников ВСУ минувшей ночью над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

