СМИ: Число жертв из-за ударов ВВС Индии по Пакистану выросло до 26 человек

Число погибших индийской операции «Синдур», в ходе которой Индия нанесла удары по Пакистану, увеличилось до 26 человек, сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил Пакистана.

Уточняется, что еще 46 человек получили ранения.