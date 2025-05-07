СМИ: Число жертв из-за ударов ВВС Индии по Пакистану выросло до 26 человек
Число погибших индийской операции «Синдур», в ходе которой Индия нанесла удары по Пакистану, увеличилось до 26 человек, сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил Пакистана.
Уточняется, что еще 46 человек получили ранения.
Ранее телеканал Geo со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри сообщал, что по меньшей мере 24 человека погибли и еще 46 ранены в результате удара ВВС Индии по Пакистану.
Индия начала операцию «Синдур» в ночь с 6 на 7 мая и назвала ее возмездием за теракт в Пахалгаме в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля, где группа террористов, связанная с базирующейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-и-Тайба» (признана террористической организацией на территории РФ) расстреляла туристов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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