Пакистан допустил остановку боевых действий против Индии
Пакистан готов остановить боевые действия против Индии, если противник отступит. Об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф, пишет Bloomberg.
Асиф напомнил, что ранее пакистанские власти обещали не предпринимать «ничего враждебного» против Индии, но были готовы ответить на нападение с ее стороны.
«Если Индия отступит, мы, безусловно, свернем [военные действия]», - указал министр.
Ранее Индия начала операцию «Синдур», нацеленную на уничтожение террористической инфраструктуры в Пакистане. По девяти объектам на пакистанской территории были нанесены ракетные удары, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских дронов
- Шаман и Мизулина проведут стрим в Minecraft в честь Дня Победы
- Захарова: Отношения России и Германии почти уничтожены
- СМИ: США нарастили сбор разведданных о Гренландии
- В Госдуме призвали проверить газовое оборудование в жилых домах
- СМИ: Латвия вслед за Литвой запретила перелет Вучича в Россию на День Победы
- Пакистан допустил остановку боевых действий против Индии
- Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке
- Как минимум семь БПЛА уничтожены под Воронежем
- СМИ: Еще один американский истребитель упал в Красное море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru