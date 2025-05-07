Пакистан допустил остановку боевых действий против Индии

Пакистан готов остановить боевые действия против Индии, если противник отступит. Об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф, пишет Bloomberg.

Асиф напомнил, что ранее пакистанские власти обещали не предпринимать «ничего враждебного» против Индии, но были готовы ответить на нападение с ее стороны.

«Если Индия отступит, мы, безусловно, свернем [военные действия]», - указал министр.

Ранее Индия начала операцию «Синдур», нацеленную на уничтожение террористической инфраструктуры в Пакистане. По девяти объектам на пакистанской территории были нанесены ракетные удары, пишет Ura.ru.

