СМИ: Путин сегодня уволит четырёх министров

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября отправит в отставку глав четырех министерств – Минэнерго (Александра Новака), Минприроды (Дмитрия Кобылкина), Минстроя (Владимира Якушева) и Минтранса (Евгения Дитриха). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Глава Минэнерго Александр Новак будет назначен вице-премьером по ТЭК и промышленности. Сейчас в этой должности находится бывший вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов.

Новак возглавлял Минэнерго с 2012 года. Он является одним из авторов сделки ОПЕК+, позволившей добиться роста цен на нефть. Его место может занять глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Собеседники издания рассказывают, что Кобылкин, Дитрих и Якушев покидают правительство. В сентябре аудиторы Счетной палаты раскритиковали главу Минприроды за реализацию мусорной реформы. Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов.

Пост руководителя Минстроя может занять Ирек Файзуллин. До этого он десять лет руководил министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Источники РБК сообщают, что министр транспорта Дитрих будет назначен врио губернатора Белгородской области.

Ранее Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства. Согласно документу, президент назначает кандидатуры премьера, его заместителей и министров, а Госдума одобряет кандидатуры. Новые условия не распространяются на назначение глав силовых структур и МИД.



