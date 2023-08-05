СМИ: Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам тюрьмы

Имран Хан, экс-премьер-министр Пакистана, возглавлявший оппозиционную партию «Движение за справедливость», получил три года тюремного заключения. Об этом пишет газета Dawn.

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Обвинения Имрана Хана в коррупции доказаны. По решению суда бывший премьер Пакистана должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1 209), передает ТАСС.

Лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» был арестован 9 мая. Следствие считает, что Хан и его соратники нанесли государственному бюджету ущерб в размере 50 млрд рупий, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Щербак
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