СМИ: Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам тюрьмы
5 августа 202311:38
Имран Хан, экс-премьер-министр Пакистана, возглавлявший оппозиционную партию «Движение за справедливость», получил три года тюремного заключения. Об этом пишет газета Dawn.
Обвинения Имрана Хана в коррупции доказаны. По решению суда бывший премьер Пакистана должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1 209), передает ТАСС.
Лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» был арестован 9 мая. Следствие считает, что Хан и его соратники нанесли государственному бюджету ущерб в размере 50 млрд рупий, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru