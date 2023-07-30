В Пакистане в результате взрыва погибли 35 человек

На съезде партии «Собрание исламских богословов» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в воскресенье произошел взрыв, сообщил телеканал Geo News со ссылкой на местные власти.

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В результате теракта погибли 35 человек. Более 200 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Взрыв произошел во время выступления одного из лидеров партии перед сторонниками. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование.

В Пакистане 9 мая арестовали бывшего премьер-министра, председателя оппозиционной партии «Движения за справедливость» Имрана Хана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: travelask.ru
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