В Пакистане в результате взрыва погибли 35 человек
На съезде партии «Собрание исламских богословов» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в воскресенье произошел взрыв, сообщил телеканал Geo News со ссылкой на местные власти.
В результате теракта погибли 35 человек. Более 200 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
Взрыв произошел во время выступления одного из лидеров партии перед сторонниками. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование.
В Пакистане 9 мая арестовали бывшего премьер-министра, председателя оппозиционной партии «Движения за справедливость» Имрана Хана, передает «Радиоточка НСН».
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