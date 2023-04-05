СМИ: Британский авианосец прибудет в Средиземное море «сдерживать» Россию

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth отправится в акваторию Средиземного моря в этом году для демонстрации России военной мощи, пишет газета Times.

В сообщении издания говорится, что это будет сделано для демонстрации силы, которая призвана «сдержать российскую агрессию».

CNN сообщил о снижении возможностей разведки США над Черным морем

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в регионе Черного моря. Он отметил, что Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение, усиление НАТО в регионе необходимо для укрепления безопасности евроатлантического пространства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Средиземное МореАвианосецВеликобритания

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