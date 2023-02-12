СМИ: Британия не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО из-за помощи Украине

Британия должна была в конце 2023 года сменить Германию в руководстве Силами быстрого реагирования Североатлантического альянса, но в НАТО неофициально уже попросили Берлин возглавлять Силы еще один год.

По данным издания, у британской армии есть проблемы со снаряжением, техникой и боеприпасами. Это объясняется как неполным освоением финансирования, так и военными поставками Украине, а также обучением солдат ВСУ.

Ранее британский премьер Риши Сунак ранее анонсировал поставки Украине дальнобойного оружия. По данным СМИ, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon (дальность поражения 240 км) и авиационных ракетах Storm Shadow (563 км), которые могут использовать для атак Крыма, сообщает НСН.

