СМИ: Британия не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО из-за помощи Украине

Лондон не сможет взять на себя руководство силами быстрого реагирования НАТО в связи с плачевным состоянием армии и недостатком боеприпасов, возникшими на фоне военной помощи Украине, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.

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Британия должна была в конце 2023 года сменить Германию в руководстве Силами быстрого реагирования Североатлантического альянса, но в НАТО неофициально уже попросили Берлин возглавлять Силы еще один год.

По данным издания, у британской армии есть проблемы со снаряжением, техникой и боеприпасами. Это объясняется как неполным освоением финансирования, так и военными поставками Украине, а также обучением солдат ВСУ.

Ранее британский премьер Риши Сунак ранее анонсировал поставки Украине дальнобойного оружия. По данным СМИ, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon (дальность поражения 240 км) и авиационных ракетах Storm Shadow (563 км), которые могут использовать для атак Крыма, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаПомощьВоенныеАрмияВеликобритания
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