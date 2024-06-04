СМИ: Бразилия не пошлет высокопоставленных представителей на саммит по Украине

Отмечается, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не планирует отправлять высокопоставленных представителей, таких как советник по международным вопросам Селсу Аморим или глава МИД Мауру Вьейра. Согласно данным, идея состоит в том, чтобы отправить кого-то «просто для присутствия».

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не намерена направлять своих представителей для участия в мирной конференции, передает «Радиоточка НСН».

