СМИ: Бразилия не пошлет высокопоставленных представителей на саммит по Украине
Бразилия на конференции по Украине будет представлена чиновником, который не уполномочен принимать решений. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники.
Отмечается, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не планирует отправлять высокопоставленных представителей, таких как советник по международным вопросам Селсу Аморим или глава МИД Мауру Вьейра. Согласно данным, идея состоит в том, чтобы отправить кого-то «просто для присутствия».
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не намерена направлять своих представителей для участия в мирной конференции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru