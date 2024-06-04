Государственный секретарь Ватикана будет участвовать в конференции по Украине

В пресс-службе Святого престола указали, что ранее Ватикан уже был представлен в качестве наблюдателя и на других подобных саммитах.

«В этот раз представлять Ватикан будет государственный секретарь», - отметили в службе.

Ранее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров допустил участие республики в конференции по Украине в Швейцарии, пишут «Известия».

