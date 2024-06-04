Государственный секретарь Ватикана будет участвовать в конференции по Украине
4 июня 202413:15
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин будет участвовать в международной конференции по Украине, которая пройдёт 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе Святого престола указали, что ранее Ватикан уже был представлен в качестве наблюдателя и на других подобных саммитах.
«В этот раз представлять Ватикан будет государственный секретарь», - отметили в службе.
Ранее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров допустил участие республики в конференции по Украине в Швейцарии, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru