Государственный секретарь Ватикана будет участвовать в конференции по Украине

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин будет участвовать в международной конференции по Украине, которая пройдёт 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе Святого престола указали, что ранее Ватикан уже был представлен в качестве наблюдателя и на других подобных саммитах.

«В этот раз представлять Ватикан будет государственный секретарь», - отметили в службе.

Ранее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров допустил участие республики в конференции по Украине в Швейцарии, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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