СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным

Собеседник агентства подчеркнул, что в Москве с удивлением восприняли прозвучавшие в Лондоне заявления о встрече Путина и Джонсона. Помимо того, что Джонсон сам искал встречи, ни о каких резких заявлениях речь и не шла. Кроме того, добавил собеседник ТАСС, речь Джонсона носила примирительный характер и была направлена на улучшение отношений между двумя странами.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон в Берлине де-факто выставил Путину ультиматум. Якобы Москва и Лондон не смогут наладить отношения, пока Россия не откажется от своей «дестабилизирующей деятельности» по делу Скрипалей.

При этом в декабре 2019 года Борис Джонсон заявил, что ошибался, когда говорил о возможности улучшения отношений с Москвой.

