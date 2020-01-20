СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным
Британский премьер-министр Борис Джонсон во время конференции в Берлине по урегулированию в Ливии сам искал контакта с российской делегацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что в Москве с удивлением восприняли прозвучавшие в Лондоне заявления о встрече Путина и Джонсона. Помимо того, что Джонсон сам искал встречи, ни о каких резких заявлениях речь и не шла. Кроме того, добавил собеседник ТАСС, речь Джонсона носила примирительный характер и была направлена на улучшение отношений между двумя странами.
Ранее СМИ сообщили, что Джонсон в Берлине де-факто выставил Путину ультиматум. Якобы Москва и Лондон не смогут наладить отношения, пока Россия не откажется от своей «дестабилизирующей деятельности» по делу Скрипалей.
При этом в декабре 2019 года Борис Джонсон заявил, что ошибался, когда говорил о возможности улучшения отношений с Москвой.
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