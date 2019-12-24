Орешкин о Джонсоне: Каждый свое болото хвалит

24 декабря 201920:00

Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Медведев признал угрозу задержки «Северного потока – 2»

Дмитрий Медведев признал угрозу задержки «Северного потока – 2» из-за санкций США. Одновременно премьер-министр заявил, что газопровод обязательно достроят.

Дмитрий Орешкин: «Трудно было бы не признать. Действительно понятно, что раньше лета следующего года "Северный поток – 2" в ход не пустят. А сейчас, видимо, отставание будет еще на пару месяцев. Из этого вытекает, что России для того, чтобы продавать газ на европейский рынок, так или иначе, придется договариваться с Украиной, которая выполняет функцию главного транзитера. Собственно, это и произошло. Буквально сегодня принято решение о том, что 29 декабря будет подписана окончательная договоренность, в соответствие с которой "Газпром" выплачивает "Нафтогазу" те самые три миллиарда долларов, которые принял на законных основаниях Стокгольмский арбитраж. Все эти разговоры, что мы платить не будем, оказались пустыми», – говорит Дмитрий Орешкин в разговоре с НСН

2

Россия отреагировала на заявления Бориса Джонсона

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Бориса Джонсона о невозможности перезагрузить отношения с Россией. Ранее премьер-министр Великобритании назвал свое мнение о вероятности «начать все заново» с Москвой ошибочным.

Дмитрий Орешкин: «Понятно, что Алексей Пушков и должен был выступить с таким заявлением. Равным образом понятно, что и господин Джонсон не может перезагружать эти самые отношения. Так что здесь все предсказуемо, и ничего удивительного. Каждый выступает с позиции своего болота. Каждый кулик свое болото хвалит или осуждает соседское», – комментирует он для НСН

3

Трампу хотят предъявить новые обвинения

Демократы могут предъявить Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента. Противники президента США надеются открыть новые обстоятельства возможных злоупотреблений, заслушав показания экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана.

Дмитрий Орешкин: «Думаю, что дело не только в Дональде Макгане. А еще и в том, что уже установлено, что перед тем, как говорить с Зеленским, господин Трамп наводил справки о помощи Украине со стороны Штатов. Скорее всего, для того, чтобы надавить на украинского президента, с целью проведения специального расследования по делу своего главного конкурента на выборах США», – рассказывает в интервью НСН Дмитрий Орешкин. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ОрешкинАвторские Новости

авторские новости