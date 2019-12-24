Орешкин о Джонсоне: Каждый свое болото хвалит

Дмитрий Орешкин: «Трудно было бы не признать. Действительно понятно, что раньше лета следующего года "Северный поток – 2" в ход не пустят. А сейчас, видимо, отставание будет еще на пару месяцев. Из этого вытекает, что России для того, чтобы продавать газ на европейский рынок, так или иначе, придется договариваться с Украиной, которая выполняет функцию главного транзитера. Собственно, это и произошло. Буквально сегодня принято решение о том, что 29 декабря будет подписана окончательная договоренность, в соответствие с которой "Газпром" выплачивает "Нафтогазу" те самые три миллиарда долларов, которые принял на законных основаниях Стокгольмский арбитраж. Все эти разговоры, что мы платить не будем, оказались пустыми», – говорит Дмитрий Орешкин в разговоре с НСН.

