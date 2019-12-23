Борис Джонсон отверг возможность «перезагрузки» отношений с Россией

В интервью журналу The Spectator Джонсон заявил, что, как и многие его предшественники на постах премьер-министра и министра иностранных дел, верил, что с Москвой можно наладить отношения.

Джонсон назвал Россию великой страной, с которой Великобритания вместе боролась против фашизма. «Было очень, очень обидно, что я ошибался», - цитирует британского премьера РИА ФАН.

Отметим, что в ноябре британские СМИ уличили Джонсона в том, что спустя месяц после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, политик якобы встречался с «агентом КГБ», российским бизнесменом Александром Лебедевым, передает Ura.ru

