СМИ: Более 40 человек задержаны на акциях протеста в Стамбуле

Стамбульская полиция задержала более 40 участников акций протеста против растущей инфляции в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции требуют оставки правительства на фоне резкой инфляции. Полиция применила против митингующих водометы и провела задержания.

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Курс турецкой лиры к доллару обвалился 23 ноября. За доллар давали 12,48 лиры.

Обесценивание национальной валюты происходит из-за давления Эрдогана на Национальный банк. Как считает президент, снижение ключевой ставки с 16 до 15 процентов поможет борьбе с инфляцией, которая достигла 20 процентов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыСтамбул
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