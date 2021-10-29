СМИ: в Турции супермаркеты оштрафовали на миллионы долларов из-за высоких цен

Турецкий антимонопольный орган наказал пять ведущих сетей супермаркетов страны за высокие цены, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, общая сумма штрафа составила 2,6 миллиарда турецких лир ($276 млн). Большую часть заплатит сеть BIM Birlesik Magazalar AS - 958 миллионов лир.

В Bloomberg напомнили зявление главы Ассоциации розничных торговцев Галипа Айкача, который объяснил рост цен высокими производственными затратами, а власти обвинил в том, что они делают супермаркеты «козлами отпущения».

Ранее торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье после предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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