СМИ: в Турции супермаркеты оштрафовали на миллионы долларов из-за высоких цен
Турецкий антимонопольный орган наказал пять ведущих сетей супермаркетов страны за высокие цены, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, общая сумма штрафа составила 2,6 миллиарда турецких лир ($276 млн). Большую часть заплатит сеть BIM Birlesik Magazalar AS - 958 миллионов лир.
В Bloomberg напомнили зявление главы Ассоциации розничных торговцев Галипа Айкача, который объяснил рост цен высокими производственными затратами, а власти обвинил в том, что они делают супермаркеты «козлами отпущения».
Ранее торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье после предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает журнал «Профиль».
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