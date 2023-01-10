СМИ: Путин не предупреждал Си Цзиньпина о начале спецоперации
Российский лидер Владимир Путин не сообщал председателю КНР Си Цзиньпину о начале спецоперации на Украине. Об этом сообщило издание Financial Times.
По информации СМИ, Путин в преддверии специальной военной операции в беседе с китайским коллегой заявил, что Москва сможет оперативно отреагировать на агрессию со стороны киевского режима. Financial Times отметила, что эти слова президента России впоследствии стали причиной недоверия со стороны Пекина.
По мнению автора материала, в руководстве Китая рассматривают вариант выхода России из конфликта с Украиной «второстепенной державой с меньшим политическим и экономическим влиянием на мировой арене».
Ранее новый глава внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Цинь Ган провел телефонную беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили украинский вопрос.
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