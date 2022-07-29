СМИ: Берлускони и посол России обсудили действия Москвы на Украине

По данным издания, Берлускони сообщил соратникам, что получил от Разова объяснения позиции Москвы по ситуации на Украине.

«Я разговаривал с послом России в Италии Разовым. Он объяснил мне их причины, что сделал [президент Украины Владимир] Зеленский. Он сказал мне, что это действия Украины привели к гибели двадцати тысяч человек на спорных территориях. И что вторжение было необходимо, потому что был риск, что Украина нападет на Россию», — приводит газета слова Берлускони.

Отмечается, что итальянский политик и российский дипломат поговорили на прошлой неделе, в разгар политического кризиса в Италии.

