СМИ: Берлускони и посол России обсудили действия Москвы на Украине
Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони провел беседу с послом России в Риме. Об этом пишет La Repubblica.
По данным издания, Берлускони сообщил соратникам, что получил от Разова объяснения позиции Москвы по ситуации на Украине.
«Я разговаривал с послом России в Италии Разовым. Он объяснил мне их причины, что сделал [президент Украины Владимир] Зеленский. Он сказал мне, что это действия Украины привели к гибели двадцати тысяч человек на спорных территориях. И что вторжение было необходимо, потому что был риск, что Украина нападет на Россию», — приводит газета слова Берлускони.
Отмечается, что итальянский политик и российский дипломат поговорили на прошлой неделе, в разгар политического кризиса в Италии.
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