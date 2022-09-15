СМИ: Берлин передаст Киеву реактивные ракеты и 50 бронетранспортеров

Берлин направит Киеву еще две универсальные пусковые установки M270 MLRS, которые можно использовать в качестве реактивных систем залпового огня, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

По данным издания, глава военного ведомства также рассказала, что на Украину из Германии будет отправлено 200 ракет для них и 50 бронетранспортеров Dingo ATF.