СМИ: Берлин передаст Киеву реактивные ракеты и 50 бронетранспортеров
Берлин направит Киеву еще две универсальные пусковые установки M270 MLRS, которые можно использовать в качестве реактивных систем залпового огня, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.
По данным издания, глава военного ведомства также рассказала, что на Украину из Германии будет отправлено 200 ракет для них и 50 бронетранспортеров Dingo ATF.
Кроме того, Ламбрехт отметила, что ФРГ завершает сделку с Грецией, по условиям которой, Афины направляют Украине 40 своих БМП, а взамен получают столько же немецких БМП Marder.
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, поставляя летальное оружие Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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