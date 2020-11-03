СМИ: Белый дом сократил число гостей на приёме после выборов

Белый дом сократил число гостей на приёме после завершения голосования на выборах в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам корреспондента телеканала, изначально планировался вечер с 400 приглашёнными, однако позже количество гостей сократили до 250. Сообщается, что изменения связаны с пандемией коронавируса.

По данным источников CNN, все приглашённые будут предварительно простестированы на коронавирус за пределами Белого дома. Каждый сдавший тест получит специальный браслет. Подробности приёма в Белом доме пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что вокруг Белого дома установили заграждения высотой 2,5 метра на случай беспорядков, связанных с президентскими выборами.

В США завершается голосование, в ходе которого американцы выберут президента страны. От демократов на пост главы государства претендует бывший вице-президент Джозеф Байден, от республиканцев — действующий президент США Дональд Трамп.

