Белый дом в Вашингтоне огородили заграждениями на случай беспорядков

Заграждения высотой 2,5 метра установили вокруг Белого дома в Вашингтоне на случай беспорядков, связанных с президентскими выборами в стране. Об этом сообщает CNN.

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Как передает телеканал, рабочие будут продолжать устанавливать забор по всему периметру Белого дома и должны закончить ночью.

Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает кандидата республиканца Дональда Трампа на пять пунктов в 12 штатах. Большая часть из них считается ключевыми или «колеблющимися».

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:СШАБелый Дом
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