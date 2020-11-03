Белый дом в Вашингтоне огородили заграждениями на случай беспорядков
Заграждения высотой 2,5 метра установили вокруг Белого дома в Вашингтоне на случай беспорядков, связанных с президентскими выборами в стране. Об этом сообщает CNN.
Как передает телеканал, рабочие будут продолжать устанавливать забор по всему периметру Белого дома и должны закончить ночью.
Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает кандидата республиканца Дональда Трампа на пять пунктов в 12 штатах. Большая часть из них считается ключевыми или «колеблющимися».
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