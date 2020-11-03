Белый дом в Вашингтоне огородили заграждениями на случай беспорядков

Как передает телеканал, рабочие будут продолжать устанавливать забор по всему периметру Белого дома и должны закончить ночью.

Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает кандидата республиканца Дональда Трампа на пять пунктов в 12 штатах. Большая часть из них считается ключевыми или «колеблющимися».

