СМИ: Белый дом поддержал закон о конфискации замороженных активов России

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать замороженные западными странами активы России на сумму около $300 млрд. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на документ Совета национальной безопасности.

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Планируется, что средства направят на восстановление Украины. Совет нацбезопасности США указал, что в Белом доме «в принципе» приветствуют предложенный документ, отмечает телеканал «360».

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских ... активов в пользу Украины», — указали в совете.

По данным Bloomberg, Байден решил поддержать решение после блокировки нового пакета помощи Киеву республиканцами в конгрессе.

Ранее стало известно, что власти США начали срочные переговоры с союзниками по использованию активов РФ в пользу Украины, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияСША

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