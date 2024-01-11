СМИ: Белый дом поддержал закон о конфискации замороженных активов России
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать замороженные западными странами активы России на сумму около $300 млрд. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на документ Совета национальной безопасности.
Планируется, что средства направят на восстановление Украины. Совет нацбезопасности США указал, что в Белом доме «в принципе» приветствуют предложенный документ, отмечает телеканал «360».
«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских ... активов в пользу Украины», — указали в совете.
По данным Bloomberg, Байден решил поддержать решение после блокировки нового пакета помощи Киеву республиканцами в конгрессе.
Ранее стало известно, что власти США начали срочные переговоры с союзниками по использованию активов РФ в пользу Украины, напоминает Ura.ru.
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