СМИ: Бейонсе разрешила Харрис использовать ее песню во время президентской кампании

Американская певица Бейонсе разрешила вице-президенту США Камале Харрис использовать свою композицию Freedom во время президентской кампании, сообщает CNN.

Камала Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы США

Политик вышла под эту песню во время своего первого визита в предвыборный штаб, получив разрешение на композицию всего за несколько часов до этого. Телеканал отмечает, что обычно Бейонсе строго относится к использованию своей музыки, поэтому можно говорить о поддержке певицы.

Мать артистки Тина Ноулз ранее опубликовала фото с Харрис, подписав его: «Новый, молодой, резкий, энергичный».

Ранее стало известно, что вслед за экс-президентом США Бараком Обамой поддерживать Харрис пока не стали и другие ведущие демократы, напоминает «Свободная пресса». Среди тех, кто пока воздержался от выражения поддержки, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и бывший спикер Нэнси Пелоси.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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