СМИ: Бейонсе разрешила Харрис использовать ее песню во время президентской кампании
Американская певица Бейонсе разрешила вице-президенту США Камале Харрис использовать свою композицию Freedom во время президентской кампании, сообщает CNN.
Политик вышла под эту песню во время своего первого визита в предвыборный штаб, получив разрешение на композицию всего за несколько часов до этого. Телеканал отмечает, что обычно Бейонсе строго относится к использованию своей музыки, поэтому можно говорить о поддержке певицы.
Мать артистки Тина Ноулз ранее опубликовала фото с Харрис, подписав его: «Новый, молодой, резкий, энергичный».
Ранее стало известно, что вслед за экс-президентом США Бараком Обамой поддерживать Харрис пока не стали и другие ведущие демократы, напоминает «Свободная пресса». Среди тех, кто пока воздержался от выражения поддержки, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и бывший спикер Нэнси Пелоси.
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