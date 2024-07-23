СМИ: Бейонсе разрешила Харрис использовать ее песню во время президентской кампании

Политик вышла под эту песню во время своего первого визита в предвыборный штаб, получив разрешение на композицию всего за несколько часов до этого. Телеканал отмечает, что обычно Бейонсе строго относится к использованию своей музыки, поэтому можно говорить о поддержке певицы.

Мать артистки Тина Ноулз ранее опубликовала фото с Харрис, подписав его: «Новый, молодой, резкий, энергичный».

Ранее стало известно, что вслед за экс-президентом США Бараком Обамой поддерживать Харрис пока не стали и другие ведущие демократы, напоминает «Свободная пресса». Среди тех, кто пока воздержался от выражения поддержки, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и бывший спикер Нэнси Пелоси.

