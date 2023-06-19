СМИ: Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет бангладешская газета Dhaka Tribune.

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Издание отмечает, что страна направила соответствующий запрос после встречи премьер-министра Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы, которая состоялась на минувшей неделе. По данным источников, Рамафоса отнесся к инициативе положительно.

Сейчас Бангладеш входит в число «друзей БРИКС».

Ранее Египет подал заявку на вступление в объединение, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:БангладешБрикс

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