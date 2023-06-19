СМИ: Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС
19 июня 202312:40
Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет бангладешская газета Dhaka Tribune.
Издание отмечает, что страна направила соответствующий запрос после встречи премьер-министра Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы, которая состоялась на минувшей неделе. По данным источников, Рамафоса отнесся к инициативе положительно.
Сейчас Бангладеш входит в число «друзей БРИКС».
Ранее Египет подал заявку на вступление в объединение, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины
- Столтенберг: НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине
- Песков заявил, что у Москвы и Минска много недругов
- Лавров: Противостояние с Западом дало возможность для работы с другими странами
- Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня
- Командир «Ахмата» предположил, сколько продлится контрнаступление ВСУ
- Под домашний арест отправили владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой
- Принят закон о едином полисе ОСАГО для РФ и Белоруссии
- Россия и Белоруссия подпишут соглашение об аэропортовых сборах
- Песков: Часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru