Рябков: Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС

«Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — поделился замминистра.

Рябков указал, что государства в БРИКС не руководствуются принципом «ведущий-ведомый», а коллективно формируют конструктивную повестку «на принципе консенсуса». По словам замглавы МИД, обсуждение критерий вхождения в БРИКС продолжается. Соответствующую работу интенсифицировала ЮАР, обсуждения этого вопроса и дополнительные контакты планируется провести до саммита объединения в августе.

Ранее стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС, напоминает телеканал «360». По словам профессора факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александра Лукина, членами объединения также хотят быть Индонезия, Нигерия, Мексика и ряд крупных государств, пишет «Свободная пресса».

