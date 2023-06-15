Рябков: Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
Число стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и приближается к двум десяткам. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — поделился замминистра.
Рябков указал, что государства в БРИКС не руководствуются принципом «ведущий-ведомый», а коллективно формируют конструктивную повестку «на принципе консенсуса». По словам замглавы МИД, обсуждение критерий вхождения в БРИКС продолжается. Соответствующую работу интенсифицировала ЮАР, обсуждения этого вопроса и дополнительные контакты планируется провести до саммита объединения в августе.
Ранее стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС, напоминает телеканал «360». По словам профессора факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александра Лукина, членами объединения также хотят быть Индонезия, Нигерия, Мексика и ряд крупных государств, пишет «Свободная пресса».
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