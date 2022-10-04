СМИ: Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Отмечается, что глава государства рассказал о своих планах в частной беседе в Белом доме с проповедником Элом Шарптоном. По данным СМИ, разговор состоялся в сентябре.
«Я собираюсь сделать это снова», — заявил Байден, имея в виду участие в президентских выборах.
Ранее американский президент заявлял, что не принял «твердого решения» об участии в следующих выборах главы государства, напоминает Газета.ру.
Следующие выборы президента США состоятся в 2024 году, пишет Ura.ru.
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