СМИ: Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Отмечается, что глава государства рассказал о своих планах в частной беседе в Белом доме с проповедником Элом Шарптоном. По данным СМИ, разговор состоялся в сентябре.

«Я собираюсь сделать это снова», — заявил Байден, имея в виду участие в президентских выборах.

Ранее американский президент заявлял, что не принял «твердого решения» об участии в следующих выборах главы государства, напоминает Газета.ру.

Следующие выборы президента США состоятся в 2024 году, пишет Ura.ru.

