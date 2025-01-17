СМИ: Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине

Он отметил, что спрашивал Байдена, говорил ли он напрямую с Путиным о недопустимости применения ядерного оружия, на что тот ответил утвердительно. Глава США утверждает, что в ходе разговора с Путиным были затронуты темы развертывания ядерного оружия на Украине и ее членства в НАТО. При этом лидер США так и не уточнил, когда состоялся описываемый им разговор.

По словам журналиста, Байден в разговоре с Путиным подчеркнул, что США продолжат помогать Украине «расти», однако предоставление ей ядерного оружия и ее вступление в НАТО не состоится.

Ранее Байден назвал Путина «нехорошим парнем», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



