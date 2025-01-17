СМИ: Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
Президент США Джо Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале СВО обещал ему не размещать ядерное оружие на Украине, а также не брать ее в НАТО. Об этом сообщил ведущий телеканала MSNBC.
Он отметил, что спрашивал Байдена, говорил ли он напрямую с Путиным о недопустимости применения ядерного оружия, на что тот ответил утвердительно. Глава США утверждает, что в ходе разговора с Путиным были затронуты темы развертывания ядерного оружия на Украине и ее членства в НАТО. При этом лидер США так и не уточнил, когда состоялся описываемый им разговор.
По словам журналиста, Байден в разговоре с Путиным подчеркнул, что США продолжат помогать Украине «расти», однако предоставление ей ядерного оружия и ее вступление в НАТО не состоится.
Ранее Байден назвал Путина «нехорошим парнем», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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