В Кремле рассказали об отсутствии политического диалога с администрацией Байдена
14 января 202512:02
Политического диалога между властями России и администрацией президента США Джо Байдена нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, у Москвы и Вашингтона были контакты «технического уровня».
«Политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Джо Байден якобы поддерживали непрямые каналы связи с февраля 2022 года, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru