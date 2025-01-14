Политического диалога между властями России и администрацией президента США Джо Байдена нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, у Москвы и Вашингтона были контакты «технического уровня».

«Политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Джо Байден якобы поддерживали непрямые каналы связи с февраля 2022 года, напоминает RT.

