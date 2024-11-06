USA Today: Инаугурация Трампа пройдет 20 января
Церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа будет проведена 20 января 2025 года. Такую дату назвала первая общенациональная ежедневная газета в стране USA Today.
Традиционно инаугурация пройдёт в здании Капитолия в Вашингтоне. Перед этой датой, а также после состоится ряд других праздничных мероприятий. Сред них значатся парад и балы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», голосование коллегии выборщиков, которые непосредственно должны избрать 47 главу Белого дома, состоится 17 декабря. Подведение и утверждение итогов их голосования назначено на 6 января.
Объявляя о своей победе на выборах Трамп заявил о начале «золотого века Америки», а также пообещал остановить войны во всем мире. Его соперница Камала Харрис пока не выступала публично после поражения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Около 20 новых иностранных брендов открыли магазины в России
- Мужчина пострадал при обстреле поселка в Белгородской области
- USA Today: Инаугурация Трампа пройдет 20 января
- Посла Молдавии вызвали в российский МИД
- Путин установил доплату в 30 тысяч рублей госслужащим в Донбассе и Новороссии
- США провели тестовый пуск МБР Minuteman III
- Депздрав Москвы сообщил о единичных случаях заражения вирусом Коксаки
- Ученый Золотарева заявила, что домашние тапочки могут быть опасны для здоровья
- СМИ: Бывшему ректору БФУ продлили арест до 8 декабря
- В Генштабе ВСУ заявили, что не могут укомплектовать войска личным составом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru