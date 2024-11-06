USA Today: Инаугурация Трампа пройдет 20 января

Церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа будет проведена 20 января 2025 года. Такую дату назвала первая общенациональная ежедневная газета в стране USA Today.

Традиционно инаугурация пройдёт в здании Капитолия в Вашингтоне. Перед этой датой, а также после состоится ряд других праздничных мероприятий. Сред них значатся парад и балы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», голосование коллегии выборщиков, которые непосредственно должны избрать 47 главу Белого дома, состоится 17 декабря. Подведение и утверждение итогов их голосования назначено на 6 января.

Объявляя о своей победе на выборах Трамп заявил о начале «золотого века Америки», а также пообещал остановить войны во всем мире. Его соперница Камала Харрис пока не выступала публично после поражения.

