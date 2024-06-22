СМИ: Байден закрыл путь для сделки Украины по экспорту СПГ

После заключения сделки Киева с американским поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), Украина столкнулась с препятствием со стороны Белого дома. Об этом сообщает издание WSJ.

По информации газеты, президент США Джо Байден приостановил выдачу разрешений на новые проекты по экспорту СПГ из-за «зеленой повестки».

После начала спецоперации Европа диверсифицировала свои поставки энергоносителей, однако большинство стран до сих пор зависят от поставок российского газа через трубопровод на Украине. Тогда соглашение представителей Киева и американского поставщика из США призвало помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа.