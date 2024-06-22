СМИ: Байден закрыл путь для сделки Украины по экспорту СПГ
После заключения сделки Киева с американским поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), Украина столкнулась с препятствием со стороны Белого дома. Об этом сообщает издание WSJ.
По информации газеты, президент США Джо Байден приостановил выдачу разрешений на новые проекты по экспорту СПГ из-за «зеленой повестки».
После начала спецоперации Европа диверсифицировала свои поставки энергоносителей, однако большинство стран до сих пор зависят от поставок российского газа через трубопровод на Украине. Тогда соглашение представителей Киева и американского поставщика из США призвало помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа.
26 января американский лидер объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США, объяснив это тем, что в мире происходит изменение климата. При этом в американском Конгрессе такое решение по СПГ главы государства назвали провальным.
Ранее в США заявили о заинтересованности Джо Байдена в конфликте на Украине, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семью британских миллиардеров отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги
- Из-за атаки ВСУ на ЗАЭС нарушилась работа инфраструктуры
- СМИ: Байден закрыл путь для сделки Украины по экспорту СПГ
- Армия Польши обвинила РФ в «тяжелой ночи» из-за «активности» на Украине
- В Донецке прогремело более 20 взрывов после попыток атаки ВСУ
- Бастрыкин: Отказ Берлина от выплат блокадникам является двойными стандартами
- Суд оштрафовал журналиста Караулова по статье об иноагентах
- «Ветераны России» предложили Михаилу Ефремову отправиться на СВО
- Во Львовской области произошел пожар на энергообъекте
- Россия и Индия обсудят договор о порядке взаимного направления войск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru