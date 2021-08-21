СМИ: Байден забыл вопрос журналиста и исковеркал название столицы Катара

Так, Байден забыл суть вопроса журналиста, который спросил о гарантиях безопасности для людей, прибывающих в аэропорт Кабула. Вместо ответа на этот вопрос глава Белого дома заявил, что власти Соединенных Штатов пребывают в постоянном контакте с представительствами талибов в Кабуле и столице Катара. При этом название «Доха» Байден также перепутал и назвал «Дахо».

Кроме того, Байден заявил, что «Аль-Каида» покинула Афганистана, что противоречит данным Пентагона.

«Какой у нас интерес к Афганистану, если «Аль-Каиды» [там] больше нет?», — приводит цитату американского президента Газета.ru.

А в ответ на вопрос корреспондента NBC News Ричарда Энгеля, почему Байден доверяет «Талибану», президент США признался, что забыл первую часть его вопроса.

Ранее Байден направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром республики Здравко Кривокапичем.

