Байден опять оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Президент США Джо Байден в очередной раз допустил ошибку, заявив, что американские солдаты участвовали в войне в Иране, сообщает РИА Новости.
Выступая в штате Северная Каролина американский лидер сказал, что примерно за год из-за коронавируса США потеряли 600 тысяч жизней, что больше «чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века».
«Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране», - заявил Байден, видимо забыв, что американские военные никогда не участвовали в военном конфликте с Ираном.
Ранее экс-врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что президенту США Джо Байдену следует незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, сообщает Ura.ru. По его словам, снижение умственной способности американского лидера беспокоит конгрессменов-республиканцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru